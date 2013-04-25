美国白宫正式通知国会允许日本加入TPP自贸谈判

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透华盛顿4月24日 - 美国政府周三通知国会，将开始与日本展开自由贸易谈判，使后者进入美国牵头的地区自贸协议磋商中。
“有作为美国重要贸易伙伴和亲密盟友的日本加入，跨太平洋战略经济伙伴关系(TPP)协议的经济意义将进一步提高。”美国贸易代表办公室(USTR)副贸易代表马兰提斯(Demetrios Marantis)致信国会领袖称。
在美日于4月12日就日本加入TPP磋商的条件达成协议后，外界已经预期政府将通知国会。这可能为日本加入7月举行的新一轮TPP谈判铺平道路。
美国与其他10个已经参与TPP谈判的国家周六正式批准日本加入磋商。(完)
(编译 程琳; 审校 徐文焰)
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