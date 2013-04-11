白宫2014年度预算案下调美国长期经济成长预估

路透华盛顿4月10日 - 美国政府周三公布了2014年度预算案，这份提案在政治政策的基调方面虽然保持了惯常的乐观态度，但还是下调了在不加剧通胀前提下的美国经济增速预估。

该预算案中设想的当前经济年增长潜力为2.4%，低于2013年和2010年预算案时预估的2.5%和2.6%。

对政策制定者而言，经济增长潜力设立了某种速度限制，即在不危及经济稳定的前提下长期生活水平改善可以达到的最快速度。

经济成长加快意味着收入增加。考虑到当前经济规模，增速提高0.1个百分点意味着人均经济产出增长约5,000美元。

白宫没有具体解释为何调低对经济扩张能力的预估，但指出由于人口状况的变化，未来国内生产总值(GDP)的增长将会慢于2007-09年衰退前的水平。

“21世纪美国实质GDP的增长有可能持续放慢，”白宫表示。

白宫认为，退休人口比例扩大以及劳动年龄人口增长放慢，将给未来的经济增长拖后腿。

虽然长期经济增长预估的下调幅度相对不大，但白宫目前的看法比多数民间分析师更加悲观，后者在预估中也同样考虑了人口变动因素。

白宫称，2020年之后经济成长潜力将进一步下降至2.3%。Blue Chip的经济预测调查显示，民间分析师认为经济的长期平均增长率为2.5%。白宫在预算报告中将政府的经济成长预估与该机构的调查结果进行比较。

两方面观点都认为，美国经济长期增速将会大大慢于许多美国人已经习惯了的水平。政府预算报告称，1947-2007年期间的美国潜在经济成长率平均为3.2%。

**对近期看法乐观**

不过，美国政府对近期的经济成长乐观程度超过民间分析师。

白宫表示，如果国会全盘批准该预算案，则2013年平均经济成长率将为2.3%。但这种情况不大可能出现，这也是Blue Chip调查中受访分析师预估仅为1.8%的主要原因。

白宫预计今年失业率平均为7.7%，略高于3月时的7.6%。

在随后几年，白宫预计的经济增速要快于民间分析师的预估，至少在一段时间内如此。例如，2016年的政府经济增长率预估为3.6%，Blue Chip调查预估为2.9%。

预算报告称，产生差异的原因在于民间分析师认为，由于最近这次衰退的冲击，经济增长将长期低于以前的水平，而政府则认为民间需求会很快恢复。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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