美国白宫希望在夏季进行医改表决 以利秋季的税改立法

路透华盛顿6月5日 - 美国政府官员周一表示，白宫希望夏季在国会启动一项停滞的医改立法议程，从而可使国会议员得以在9月4日劳工节假期之后开始审议重要的税法法案。

白宫立法事务主任Marc Short说，参议员在拟定他们自己的医改版本方面已取得进展，参议院将在8月休会期前推进立法。

之后，国会将在9月把焦点转到税改方面。Short强调，政府希望这方面的努力不会增加国家债务，但仍将以减税为最优先要务。(完)