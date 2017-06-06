美国白宫希望在夏季进行医改表决 以利秋季的税改立法

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月5日 - 美国政府官员周一表示，白宫希望夏季在国会启动一项停滞的医改立法议程，从而可使国会议员得以在9月4日劳工节假期之后开始审议重要的税法法案。
白宫立法事务主任Marc Short说，参议员在拟定他们自己的医改版本方面已取得进展，参议院将在8月休会期前推进立法。
之后，国会将在9月把焦点转到税改方面。Short强调，政府希望这方面的努力不会增加国家债务，但仍将以减税为最优先要务。(完)
(编译 李婷仪；审校 侯雪苹/徐文焰)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。