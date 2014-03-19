白宫建议投资者远离俄罗斯股票

路透华盛顿3月18日 -美国白宫周二异乎寻常地建议投资者远离俄罗斯股票，俄罗斯宣布克里米亚加入俄罗斯引发争议后，政治声浪加剧。

白宫发言人卡尼(Jay Carney)微笑着在新闻简布会上说，”如果我是你，目前我不会投资俄罗斯股票，除非是作空。“

卡尼强调美国准备对俄罗斯进行新一轮制裁，他对记者称，俄罗斯意图吞并乌克兰的克里米亚地区，将对俄罗斯经济将产生长期影响。

卡尼称，”受我们和欧盟实施制裁的影响，俄罗斯也将付出代价。“

在克里米亚地区上周末进行公投之前，俄罗斯股市遭到重创。

但本周一俄股上扬，周二再上涨2%，卢布亦走强，因俄罗斯总统普京表示，俄罗斯不寻求进一步分裂乌克兰。

投资者注意到，初步制裁并不针对企业或企业高管，但白宫暗示新一轮制裁可能将涉及到一些企业层面。(完)

(编译 于春红; 审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。