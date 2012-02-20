白宫预计今年就业加速成长 但欧债危机仍构成主要风险

路透华盛顿2月17日电---美国白宫周五表示,经济持续温和复苏将使今年新创就业机会加速增长,但欧债危机仍构成主要风险.

强劲的就业增长将有助奥巴马总统寻求连任,但他的年度经济报告警告称,前路可能崎岖.

"唯有长期且强劲的扩张能弭除在衰退时期出现的巨大岗位缺口,整体经济有相当大的成长空间."报告称.

欧元区持续的债务危机对美国的复苏也带来潜在威胁,白宫警告称,尽管欧洲政府采取应对危机的措施,但仍存在"重大风险".

不过近来优於预期的就业数据,让白宫上调对聘雇市场的预估.

白宫最新预测,今年美国就业岗位平均月增幅为16.7万个.

"以这样的增速,2012年将创造200万个就业岗位,高於2011年的180万个."报告称.

2012年实际失业率预估为8.9%,但白宫表示这个数字"过时",并强调民间部门预估,称今年平均失业率可能在8%-8.6%.(完)

--编译 张若琪;审校 王丽鑫

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