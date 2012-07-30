白宫调降今明两年GDP增长预估 奥巴马连任之路蒙阴

路透华盛顿7月27日电---白宫周五调降2012及2013年美国经济增长预估,数小时之前公布的数据显示第二季经济成长步伐滞缓,引发有关经济放慢可能有损总统奥巴马连任前景的担忧.

白宫在半年度预算审核报告中称,预计今年和明年国内生产总值(GDP)分别增长2.3%和2.7%,增幅低於2月时预估的2.7%和3.0%.

"经济仍然面临巨大阻力,这些阻力压低了经济增长并限制就业的增加,"白宫预算管理局代理局长Jeffrey Zients在声明中说.

但白宫对今明两年失业率的预估从先前的8.9%和8.6%分别调低至8.0%和7.7%.失业率是显示奥巴马经济政绩的一项关键指标.

白宫亦称,从去年10月到今年9月底的当前财年的预算赤字或低於初估的1.327万亿美元,预计为1.211万亿美元,略高於对2013财年初估赤字水平.白宫称"未来10年累积赤字可较2月的预估低2,400亿美元."

这份中期评估报告和2月发布的初版白宫预算案一样,都是假设奥巴马的经济和就业增长议案能够得以颁布.

Zients称,这亦"反映出奥巴马政府相信国会能够也必须通过一项广泛而平衡的减赤方案",以避免强制减支措施在1月生效.

周五稍早,商务部公布第二季美国GDP环比年率初值为增长1.5%,为2011年第三季以来最慢.(完)

--编译 吴云凌;审校 戴素萍

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