白宫宣布奥巴马将于6月会晤习近平

路透华盛顿5月20日 - 美国白宫周一宣布，奥巴马总统将于6月7-8日在加州与中国国家主席习近平会晤。

“奥巴马总统和习主席将就一系列双边、地区和全球问题展开深入探讨，”白宫在声明中称。

“他们将审视过去四年来美中关系的进展和挑战，并讨论未来几年如何加强合作，同时以建设性态度处理我们的分歧，”白宫表示。

这将是习近平就任中国国家主席后两位国家领导人之间的首次会晤。(完)

(编译 郑茵 审校 孙茉莉)

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