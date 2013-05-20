白宫宣布奥巴马将于6月会晤习近平

中国国防部否认向中朝边境增派15万名士兵的报导
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透华盛顿5月20日 - 美国白宫周一宣布，奥巴马总统将于6月7-8日在加州与中国国家主席习近平会晤。
“奥巴马总统和习主席将就一系列双边、地区和全球问题展开深入探讨，”白宫在声明中称。
“他们将审视过去四年来美中关系的进展和挑战，并讨论未来几年如何加强合作，同时以建设性态度处理我们的分歧，”白宫表示。
这将是习近平就任中国国家主席后两位国家领导人之间的首次会晤。(完)
(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
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路透北京4月12日 - 中国中央电视台（CCTV）周三报导称，中国国家主席习近平和美国总统特朗普通电话，习近平指出，中国坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，主张通过和平方式解决问题，愿同美方就半岛问题保持沟通协调。
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