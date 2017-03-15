白宫及共和党议员考虑在医保法案方面调整做法--白宫发言人

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿3月15日 - 一名白宫发言人周二表示，美国总统特朗普及国会领袖思考对取消奥巴马医保法案的努力进行一些修正。之前有估计数字显示，取消该法案将导致1,400万美国民众在明年失去保险。
白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)表示，白宫官员以及共和党占多数的美国众议院领袖正在考虑是否有可能修改废弃医保法案的计划，因为在党内高层中对此事的质疑与日俱增。
美国国会预算办公室估计称，共和党推翻奥巴马医改法的计划将导致1,400万美国人明年失去医疗保险，到2026年没有保险的人将增加2,400万人。
这样的预计结果，让特朗普上任以来的第一项重大法案更难获得推动，也难以兑现撤销奥巴马所签署国内政策的承诺。
特朗普将与众议院议长莱恩(Paul Ryan)以及多数党领袖Kevin McCarthy通话，最近几周他已经与许多共和党议员会面。周二稍早他曾与管理型医疗保险公司Anthem(ANTM.N)的执行长Joseph Swedish会谈。
“与这些人士交谈部分是为了听取意见，”斯派塞称，“我们当然正与众议院领袖磋商内容。”
共和党计划推翻要求美国民众人人有医保的平价医疗法案(即奥巴马医保法案)，并削减穷困及残障人士的医保项目支出。(完)
(编译 张明钧; 审校 郑茵)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)