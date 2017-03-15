白宫及共和党议员考虑在医保法案方面调整做法--白宫发言人

路透华盛顿3月15日 - 一名白宫发言人周二表示，美国总统特朗普及国会领袖思考对取消奥巴马医保法案的努力进行一些修正。之前有估计数字显示，取消该法案将导致1,400万美国民众在明年失去保险。

白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)表示，白宫官员以及共和党占多数的美国众议院领袖正在考虑是否有可能修改废弃医保法案的计划，因为在党内高层中对此事的质疑与日俱增。

美国国会预算办公室估计称，共和党推翻奥巴马医改法的计划将导致1,400万美国人明年失去医疗保险，到2026年没有保险的人将增加2,400万人。

这样的预计结果，让特朗普上任以来的第一项重大法案更难获得推动，也难以兑现撤销奥巴马所签署国内政策的承诺。

特朗普将与众议院议长莱恩(Paul Ryan)以及多数党领袖Kevin McCarthy通话，最近几周他已经与许多共和党议员会面。周二稍早他曾与管理型医疗保险公司Anthem(ANTM.N)的执行长Joseph Swedish会谈。

“与这些人士交谈部分是为了听取意见，”斯派塞称，“我们当然正与众议院领袖磋商内容。”

共和党计划推翻要求美国民众人人有医保的平价医疗法案(即奥巴马医保法案)，并削减穷困及残障人士的医保项目支出。(完)