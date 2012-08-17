独家：白宫考虑释放油储以打压汽油价格

* 美国官员观察汽油价格在劳工节之後是否下降

* 潜在的油储释放规模目前言之过早

路透华盛顿8月16日电---熟悉情况的消息人士周四表示,白宫"重新翻出旧计划",可能释出原油储备以打压不断上涨的汽油价格,并防止能源成本高涨影响制裁伊朗的效果.

该消息人士称,美国官员将观察未来几周的市场状况,看看汽油价格在9月3日劳工节之後是否会像以往那样下降.

消息人士表示,现在谈论美国战略原油储备以及其它国际储备可能释放多少原油还为时过早.

原油价格最近几周大涨,布兰特原油价格逼近每桶120美元,较7月90美元左右的水平大幅上涨.美国和八国集团(G8)其它成员国曾在春季研究过释放原油储备,但後来因油价回落搁置了这项计划.

随着油价再度走高,美国官员正在市场中收集有关潜在需求的信息,并研究石油期货与生产情况和伊朗石油出口数据.

"(研究是否释放储备的)推动因素是油价上涨对经济,以及对制裁伊朗政策效果的影响."该消息人士表示,并指出华盛顿不希望在石油禁运和国际制裁措施正在发挥效果的当口,油价上涨却令伊朗大发横财.

美国尚未与国际夥伴商谈协同行动的问题.消息人士表示,在几个月前状况与目前相似时,英国、法国、德国和国际能源署(IEA)中的其他夥伴国就能接受释放油储的想法.

这些国家当时担心高油价会冲击全球经济并影响制裁伊朗效果.现在这些担心依然存在.

"春季时有可能释放油储背後的逻辑...在今天更加合理."该消息人士指出.

在国内,动用石油储备恐将招致共和党人的批评,他们将把此举视为旨在提高民主党总统奥巴马在11月6日大选中获胜机率的政治举动.

该消息人士表示,白宫尚未讨论此举的政治後果,因释放原油储备的决定尚未作出.

**汇聚夥伴国的支持**

随着华盛顿研究其选项,下一步可能是汇聚成员国的支持.

在5月,G8要求IEA准备采取行动,表明当时奥巴马在两年内第二次动用政府石油储备的设想正赢得支持.IEA是西方国家的能源顾问机构,负责协调石油储备.

该消息人士提到,一些IEA成员国可能反对现在释放储备石油,因市场状况没有春季那麽紧张.沙特(沙乌地)阿拉伯和伊拉克正在增产原油,且与利比亚相关的供应中断问题已得到解决.

在供应没有受到严重干扰的情况下,德国和其它欧洲国家通常反对动用政府的原油库存.

尽管伊朗出口减少逾一半,大约相当於去年促使IEA采取干预行动的利比亚出口减少幅度,但这次伊朗出口下降过程相对缓慢,而且每年这个时候的全球商业原油库存保持相对充盈.

去年美国和IEA宣布联合释出6,000万桶原油,以应对利比亚等地冲突对原油供应的影响,当日布兰特原油每桶下跌6%或接近7美元,至每能107美元左右.

一周後,油价回升到先前的水准附近,尽管分析师认为释放储备原油可能阻止了油价进一步上涨.

"只要布兰特原油保持在高位,而且北海(原油生产)仍存在问题,地缘政治风险依然存在,我认为就能给全球的所有投机客创造买入机会,"iitrader.com LLC的首席市场策略师及创始人Richard Ilczyszyn表示.

"油市最初将会下跌,随後人们会逢低买进,就像去年那样."(完)

--编译/审校 张涛/徐文焰/张若琪/肖群英

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