白宫认为油价大跌有利美国消费者

路透华盛顿11月4日 - 一名白宫发言人周二表示，油价大跌让美国消费者面对汽油价格有了喘息空间；但对于美国政府是否会趁着油价滑落，将美国战略石油储备填满，这名发言人不予置评。

在被问及油价下跌对奥巴马政府的经济、能源与气候政策是否有所影响时，白宫发言人Josh Earnest表示，近几年美国能源供应的增长对该国经济有所帮助。

“全国有许多家庭在加油时，能够感受到油价下跌之利，”Earnest在简报中表示。汽油价格下滑能够刺激整体经济，让消费者能有更多资金花费在其他方面。

“展望未来，我们将持续找寻扩大经济成长的机会，以创造就业岗位，为中产阶级家庭拓展经济契机，美国能源行业将持续在此间扮演重要角色，”他说道。

Earnest也表示，对白宫是否有任何关于补充战略石油储备的讨论并不清楚，美国原油紧急库存距离储备满载仍有约5%的差距。他表示，任何有关战略储备的声明将由能源部发布。(完)

(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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