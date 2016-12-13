美国白宫称“一个中国”政策不应作为谈判筹码

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿12月12日 - 美国白宫周一强调，美国的“一个中国”政策不应被当作与中国政府之间的“谈判筹码”。此前当选总统特朗普称，美国不一定要坚守长期以来秉持的台湾是中国一部分的立场。
共和党参议院麦凯恩称，他个人支持“一个中国政策”，大家不应“冒然断定”当选总统会放弃这一政策。这暗示特朗普如果试图推翻执行40多年的中美关系原则，将会面临更大阻力。
“我不会对当选总统发言一一回应，因为可能明天就变卦了，”麦凯恩谈及特朗普周末采访中的声明时，这样对路透表示。
特朗普对Fox News称：“我不知道我们为何必须受到‘一个中国’政策的束缚，除非我们和中国达成与其他方面的协议，包括贸易，”此前特朗普与蔡英文在12月2日通电话，引起中国政府的抗议。
一些美国分析师警告称，如果特朗普在台湾问题上施力过度，可能会引发军事对抗。华盛顿智库战略与国际研究中心的中国商业及政治经济项目主任甘思德(Scott Kennedy)称台湾是“美中关系的第三条轨道”。
**“破坏性效应”**
美国白宫发言人欧内斯特(Josh Earnest)说，美国坚守一中政策，在与中国交往时不会利用台湾问题讨价还价。
“美国不把台湾和美台关系视为筹码，”他在每日例行简报会中说。他称台湾是“密切合作的伙伴”。“本政府相信，那种讨价还价方式并不符合我们的最佳利益。”
“破坏此项政策的话，”他说，“可能对我们与中国在我们存在利益的领域的合作能力产生破坏效应。那反映出中国对此项政策以及台湾问题的高度重视。”(完)
(编译 王丽鑫/李婷仪 审校 郑茵/张涛)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)