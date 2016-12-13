美国白宫称“一个中国”政策不应作为谈判筹码

路透华盛顿12月12日 - 美国白宫周一强调，美国的“一个中国”政策不应被当作与中国政府之间的“谈判筹码”。此前当选总统特朗普称，美国不一定要坚守长期以来秉持的台湾是中国一部分的立场。

共和党参议院麦凯恩称，他个人支持“一个中国政策”，大家不应“冒然断定”当选总统会放弃这一政策。这暗示特朗普如果试图推翻执行40多年的中美关系原则，将会面临更大阻力。

“我不会对当选总统发言一一回应，因为可能明天就变卦了，”麦凯恩谈及特朗普周末采访中的声明时，这样对路透表示。

特朗普对Fox News称：“我不知道我们为何必须受到‘一个中国’政策的束缚，除非我们和中国达成与其他方面的协议，包括贸易，”此前特朗普与蔡英文在12月2日通电话，引起中国政府的抗议。

一些美国分析师警告称，如果特朗普在台湾问题上施力过度，可能会引发军事对抗。华盛顿智库战略与国际研究中心的中国商业及政治经济项目主任甘思德(Scott Kennedy)称台湾是“美中关系的第三条轨道”。

**“破坏性效应”**

美国白宫发言人欧内斯特(Josh Earnest)说，美国坚守一中政策，在与中国交往时不会利用台湾问题讨价还价。

“美国不把台湾和美台关系视为筹码，”他在每日例行简报会中说。他称台湾是“密切合作的伙伴”。“本政府相信，那种讨价还价方式并不符合我们的最佳利益。”

“破坏此项政策的话，”他说，“可能对我们与中国在我们存在利益的领域的合作能力产生破坏效应。那反映出中国对此项政策以及台湾问题的高度重视。”(完)