白宫要求国会调查奥巴马是否在2016年大选期间滥用调查权

路透华盛顿3月5日 - 白宫周日要求美国国会调查奥巴马政府在2016年大选期间是否滥用调查权，并把这作为国会对俄罗斯影响大选活动调查的一部分。

特朗普在前一天称，时任总统奥巴马命令对纽约特朗普大厦中的特朗普竞选总部进行电话窃听。但他没有提供证据支持。

白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)表示，在国会完成调查前，特朗普及其政府官员不会就此进一步发表评论，也许是为避免有人试图让特朗普对这一指控作出解释。

“2016年大选前不久，有关可能出于政治动机的调查的报导非常令人困扰，”斯派塞在声明中称。

美国众议院情报委员会主管Devin Nunes周日在声明中表示，对竞选官员的任何可能的监视行为，都将是调查的一部分。Devin Nunes负责调查俄罗斯与特朗普竞选团队之间的关联。(完)