若中国主导的贸易协定实施 美国就业市场将受创--白宫研究

路透华盛顿11月3日 - 美国奥巴马政府周四发出警告，称若国会未能通过亚洲贸易协定，且若中国主导的贸易协议实施，则美国数百万个工作岗位将面临威胁。

奥巴马政府在做最后的努力，希望周二大选后两个月内说服国会通过跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，高阶政府官员指出，光是在日本市场，美国35个工业部门就会大大输给中国的竞争对手。

在一份新的研究当中，白宫经济顾问委员会估计，中国的区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)可能会导致日本对中国商品关税调降5-10个百分点。若TPP遭到搁置，美国企业将会面临比中国竞争对手平均高出一倍的税率。

中国正与亚洲10多个国家协商RCEP，其中有七个国家也参与了TPP协议，分别是日本、澳洲、新西兰、越南、马来西亚、新加坡及汶莱。

白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)表示，“若TPP未能通过，而RCEP就像所有参与其中的国家所说的将付诸实施，则美国企业将会直接丧失竞争地位。”

福尔曼称，这将使得美国商品遭到取代，会比单纯维持现状还要糟糕。研究显示，雇用达470万人的35个工业部门将会面临此一劣势，这些工业部门来自日本营收达53亿美元。(完)