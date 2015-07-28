企业并购：白山保险将旗下Sirius保险出售给中国民生投资股份下属企业

路透7月27日 - 在百慕大注册的白山保险集团有限公司 以22.4亿美元现金的价格，将旗下的财产和意外再保险商Sirius International Insurance Group Ltd出售给中国民生投资股份有限公司在新加坡的分支中民国际控股有限公司。

Sirius International Insurance Group通过位于斯德哥尔摩和纽约、以及伦敦劳合社(Lloyds)保险市场的公司提供保险和再保险业务。

这是一系列保险业并购中的最新一起，因美国和欧洲的资本规定愈发严格，迫使公司改善资产负债表。

据4月时的媒体报导，白山保险集团控股的另一家保险公司--OneBeacon Insurance Group Ltd 可能也要出售，中国的复星国际 是求购者之一。

白山保险集团股价周一在纽约证交所收涨3.5%，报698.97美元。(完)