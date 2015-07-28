企业并购：白山保险将旗下Sirius保险出售给中国民生投资股份下属企业

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透7月27日 - 在百慕大注册的白山保险集团有限公司 以22.4亿美元现金的价格，将旗下的财产和意外再保险商Sirius International Insurance Group Ltd出售给中国民生投资股份有限公司在新加坡的分支中民国际控股有限公司。
Sirius International Insurance Group通过位于斯德哥尔摩和纽约、以及伦敦劳合社(Lloyds)保险市场的公司提供保险和再保险业务。
这是一系列保险业并购中的最新一起，因美国和欧洲的资本规定愈发严格，迫使公司改善资产负债表。
据4月时的媒体报导，白山保险集团控股的另一家保险公司--OneBeacon Insurance Group Ltd 可能也要出售，中国的复星国际 是求购者之一。
白山保险集团股价周一在纽约证交所收涨3.5%，报698.97美元。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”