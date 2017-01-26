英国首相特雷莎·梅同意公布脱欧计划白皮书 寻求议会立法过关

路透伦敦1月25日 - 随着英国首相特雷莎·梅同意议会提出的公布退欧计划的要求，政府宣布将在周四公布相关法案并寻求议会批准，从而与欧盟展开正式的脱欧谈判。

英国最高法院周二裁定特雷莎·梅在启动里斯本条约第50条之前，必须先通过议会表决。英国脱欧事务大臣戴维斯承诺，将在数日内提出一个“直截了当”的法案。

特雷莎·梅上周表示，英国离开欧盟时将退出欧盟单一市场，为英国彻底脱离这个全球最大贸易联盟勾画出道路。

英国许多议员表示，希望特雷莎·梅能用一份正式的“白皮书”呈现她的脱欧计划，作为未来立法的基础，帮助议会在对启动脱欧一事进行表决时，能给予更仔细的审视。

“上周我为一个面向全球的英国制定了一份大胆计划，我也理解议会更希望该计划以白皮书的方式呈现，”特雷莎·梅周三对议会说，政府原本不愿公布这样一份白皮书。

“我可以向议会确认，我们的计划将制成一份白皮书。”

她的发言人稍后表示，政府将在周四公布有关里斯本条约第50条的法案，但没有给出法案在议会审查的时间进度表。(完)