如何解开惠特妮·休斯顿死因之谜？

卡西·阿弗莱克以《海边的曼彻斯特》拿下奥斯卡最佳男主角奖
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透洛杉矶2月13日电(记者 Jill Serjeant)---药物？酒精？自杀？溺亡？自美国流行天后惠特妮·休斯顿周六被发现猝死以来，围绕她死因的猜测便纷纷扬扬，但请不要急着下定论。
医疗专家表示，还需要数周才能确定休斯顿的死因，与《犯罪现场调查》(CSI)、《识骨寻踪》(Bones)等美国犯罪片中的调查截然相反，科学也有无奈时。
美国法医协会(National Association of Medical Examiners)主席安德鲁·贝克(Andrew Baker)对路透表示：“我认为，大众媒体将毒理检测想象得过於神奇了。”
“我确信，在电视剧中，检验人员只要把血液喷入机器中，五秒钟後，他们便获知被检验人所服用的每一种药物，但现实不是这样的。”
和2009年迈克尔·杰克逊及去年英国歌手艾米·怀恩豪斯(Amy Winehouse)一样，休斯顿的毒理检测目前正在进行中，或最长需八周才能获知检验结果。
有鉴於其长期吸毒酗酒，人们最初怀疑休斯顿可能是因吸毒过量而猝死。
洛杉矶法医处(Los Angeles County Coroners)周日开始对休斯顿进行尸检，警方也证实休斯顿的确在酒店浴缸中被发现。警方还在她的房间里发现了处方药。休斯顿的姻亲比利·沃森(Billy Watson)则驳斥了休斯顿的自杀传言。
贝克表示，最初的尸检有助於确立或排除某些死因，比如外伤、心脏病、动脉瘤等。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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