惠特妮·休斯顿的遗体被运回新泽西安葬

美国警方周一表示，流行天后惠特妮·休斯顿的遗体周一被从洛杉矶运回新泽西安葬。

路透洛杉矶2月13日电(记者 Dan Whitcomb/Mary Slosson)---美国警方周一表示，流行天后惠特妮·休斯顿的遗体周一被从洛杉矶运回新泽西安葬。此前，围绕休斯顿的猝死又出现更多新情况。

当天早些时候，比弗利山庄警方对记者表示，休斯顿被发现时整个人浸在酒店房间的浴缸中，但他们拒绝推测她的死因。

惠特妮·休斯顿周六下午在美国洛杉矶比弗利山庄内的一家酒店去世，享年48岁。

比弗利山庄警察局警督Mark Rosen表示：“她的一名随从人员在浴缸中发现了休斯顿女士，然後叫来了酒店保安。”

“休斯顿被拖出来後，当第一批救助人员到来时，她已经失去了知觉和反应。”

Rosen表示，休斯顿的随行人员称休斯顿是在下午约3:30分在浴缸中被发现。她没有恢复意识，并在25分钟後被宣布死亡。

惠特妮·休斯顿长期沉迷于酒精、可卡因和大麻，并曾在2011年5月接受治疗。

警方周一下午表示，载有休斯顿遗体的飞机已经离开洛杉矶机场。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。