WHO表示部分中国禽流感患者没有明确禽类接触史

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透日内瓦/北京4月17日 - 世界卫生组织(WHO)周三表示，中国确诊H7N9禽流感的病例当中，有一些患者未曾与禽类有过接触，使得禽流感病毒越发神秘。迄今为止，中国已有16人死于新型禽流感。
WHO发言人Gregory Hartl证实，“有些患者未曾与禽类接触过。”有报导引述一名中国疾病专家的话称，约40%感染H7N9病毒的患者并未与禽类接触。
“这个谜题还未解开，因此需要更大规模的调查，”Hartl透过电子邮件回覆。不过他补充表示，不清楚确切的比例是多少。
新京报引述中国疾病预防控制中心流行病学首席科学家曾光的评论，称近40%的患者没有明确的禽类接触史。
“这些人到底是怎么感染的？还是个谜。”报导引述曾光的谈话称。(完)
(编译 沈以文; 审校 隋芬)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。