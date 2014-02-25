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时事要闻 | 2014年 2月 25日 星期二 18:46 BJT

世卫组织官员呼吁中国打击烟草既得利益

路透北京2月25日（记者 Natalie Thomas） - 世界卫生组织（WHO）西太平洋地区总监ShinYoung-soo博士周二称，中国如果希望降低每年死于吸烟相关疾病的人数，就需要对烟草行业采取更加强硬的态度。

中国是全球最大的香烟消费国，正在加强努力消除吸烟恶习。近几个月，中国实施了一些反烟草措施，让全球健康组织和禁烟支持者看到了新的希望。

但批评人士指出，拥有政府背景的烟草巨头拒绝执行提高香烟价格以及在烟盒上印刷更强烈健康警示等措施，抑制了改革计划的效果。

“如果中国要解决吸烟相关疾病，显然需要加大努力，”Shin在访问北京时对记者说道。“在（税收）收入问题上存在很大的利益冲突。”

估算显示，烟草巨头对中央政府税收收入的贡献高达10%。

Shin指出，中国政府仍持有烟厂大部分股份的事实是创造无烟环境的阻碍。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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