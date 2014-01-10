WHO称中国新增七例H7N9禽流感病例

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透伦敦1月9日 -世界卫生组织（WHO）周四称，过去一周里，中国又有七人感染H7N9禽流感病毒，被感染总人数达到150人左右。
世卫组织称，这七人中有六人正在住院治疗，情况危及；另外一人也在住院，但情况稳定。七名患者中有四名男性，三名女性。
该组织表示，仍在调查感染源，并强调不建议对出入中国的人进行特别观察，也不建议实施任何旅行和贸易禁令。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。