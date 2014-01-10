WHO称中国新增七例H7N9禽流感病例

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦1月9日 - 世界卫生组织（WHO）周四称，过去一周里，中国又有七人感染H7N9禽流感病毒，被感染总人数达到150人左右。
世卫组织称，这七人中有六人正在住院治疗，情况危急；另外一人也在住院，但情况稳定。七名患者中有四名男性，三名女性。
该组织表示，仍在调查感染源，并强调不建议对出入中国的人进行特别观察，也不建议实施任何旅行和贸易禁令。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。