WHO称中国新增七例H7N9禽流感病例

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦1月9日 - 世界卫生组织（WHO）周四称，过去一周里，中国又有七人感染H7N9禽流感病毒，被感染总人数达到150人左右。

世卫组织称，这七人中有六人正在住院治疗，情况危急；另外一人也在住院，但情况稳定。七名患者中有四名男性，三名女性。

该组织表示，仍在调查感染源，并强调不建议对出入中国的人进行特别观察，也不建议实施任何旅行和贸易禁令。（完）