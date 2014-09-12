WHO称埃博拉疫情发展速度远超当局管控能力

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透伦敦9月12日 - 世界卫生组织(WHO)周五称，西非爆发的埃博拉疫情发展速度超过了医疗当局的管控能力，尤其是在疫情最严重的几内亚、利比里亚(赖比瑞亚)和塞拉利昂(狮子山共和国)。
“在埃博拉近四十年历史中，这次席卷西非部分地区的疫情规模最大，也是最为复杂和严重的一次，”WHO总干事陈冯富珍在几内亚的新闻发布会上表示。
“新病人数字的增长速度远超当局的应对能力。”
西非约有2,300人死于埃博拉病毒感染。这次疫情开始于3月，也传播到了尼日利亚和塞内加尔。(完)
(编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。