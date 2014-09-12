WHO称埃博拉疫情发展速度远超当局管控能力

路透伦敦9月12日 - 世界卫生组织(WHO)周五称，西非爆发的埃博拉疫情发展速度超过了医疗当局的管控能力，尤其是在疫情最严重的几内亚、利比里亚(赖比瑞亚)和塞拉利昂(狮子山共和国)。

“在埃博拉近四十年历史中，这次席卷西非部分地区的疫情规模最大，也是最为复杂和严重的一次，”WHO总干事陈冯富珍在几内亚的新闻发布会上表示。

“新病人数字的增长速度远超当局的应对能力。”

西非约有2,300人死于埃博拉病毒感染。这次疫情开始于3月，也传播到了尼日利亚和塞内加尔。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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