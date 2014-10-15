WHO近期内可能宣布尼日利亚与塞内加尔疫情解除

路透日内瓦10月14日 - 世界卫生组织(WHO)周二表示，在尼日利亚(奈及利亚)与塞内加尔持续42天未出现埃博拉新病例后，可能于近日宣布这两个国家疫情解除。

“如果继续目前这种积极监控新病例的作法，并且未再发现新病例，WHO将于10月17日周五宣布，塞内加尔的埃博拉病毒疫情已经结束，”WHO声明称。

WHO将于10月20日，也就是下周一宣布尼日利亚疫情落幕。

塞内加尔一位男性埃博拉确诊病患已经痊癒，而且似乎没有传染给其他人。

“这种传染病一个不寻常的特点，就是新病例数量逐渐减少和疫情再度突然爆发持续交替出现。”

WHO表示，从最近一位埃博拉高风险接触者经测试为病毒阴性反应后，已经等待了42天的时间，因此有足够的把握宣告疫情结束。(完)

(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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