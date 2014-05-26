塞拉利昂首度爆发埃博拉病毒疫情 五人死亡

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透阿比让5月26日 - 世界卫生组织(WHO)周一表示，非洲塞拉利昂五人证实死于埃博拉(伊波拉/Ebola)病毒，这是该国首度爆发此一疫情。
世界卫生组织在网站上发布一份声明指出，“当地所接受到的初步情报显示，有一名经实验室证实的的案例，Koindu领地社区传出有五人死亡。”
埃博拉是一种出血热病毒，致死率高达九成，3月以来已经造成邻国几内亚及利比里亚超过百人死亡。(完)
(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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