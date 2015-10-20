世界卫生组织呼吁实施更严格法律 改善道路安全

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透日内瓦10月19日（记者 Stephanie Nebehay） - 世界卫生组织周一称，各国必须实施更严格的法律，防止驾驶员超速或酒驾，降低每年交通事故造成的125万的死亡人数。
世界卫生组织发布的《2015年全球道路安全现状报告》（Global Status Report on Road Safety 2015）称，美国、印尼和尼日利亚等国家未能采取最佳的做法。
世界卫生组织专家Etienne Krug博士指出，汽车厂商也可以做出贡献；为了控制汽车价格，安全性能往往会被牺牲。
“需要针对超速、酒驾、摩托车头盔、安全带和儿童约束装置等问题制定更好的法律，”世界卫生组织总干事陈冯富珍说道。
报告称，骑自行车或摩托车的人以及行人特别易受伤害，占交通事故死亡人数的49%。
陈冯富珍指出，交通事故死亡者中85%来自中低收入国家，尽管那些国家只拥有全世界54%的车辆。欧洲的死亡率最低，而非洲最高。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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