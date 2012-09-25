世界卫生组织称发现新的类SARS病毒

世界卫生组织周日称，一种新的类SARS病毒近日在英国发现。WHO声明中称，在一名49岁的卡塔尔男性患者身上发现这一新的冠状病毒。该病患曾于不久前到过沙特阿拉伯。冠状病毒科较为庞大，其中包括导致普通感冒的病原体，也包括SARS病毒。