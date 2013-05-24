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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 24日 星期五 14:13 BJT

WHO呼吁各国对抗类SARS病毒勿“藏私”

世界卫生组织(WHO)周四警告称，有类SARS病毒感染病例的国家必须共享信息，不能让商业实验室从中牟利。首例类SARS新病毒感染病例出现在沙特阿拉伯。沙特称，对该病毒的诊断性试验研究因外国一实验室对该病毒的专利权而受阻。路透
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