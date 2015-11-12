世卫组织总干事陈冯富珍称TPP引发担忧

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透日内瓦11月12日 - 世界卫生组织总干事陈冯富珍周四称，跨太平洋伙伴关系协定（TPP）引发对医疗保健和药物可承受能力的严重担忧。
“我在跟踪讨论和辩论，TPP存在一些令人非常担忧的地方，”她在日内瓦的一个会议上说道。
“如果这些协议为贸易打开大门，但却关上了可负担药物的大门，我们必须要问：这真的是进步吗？”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。