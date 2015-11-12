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时事要闻 | 2015年 11月 12日 星期四 18:08 BJT

世卫组织总干事陈冯富珍称TPP引发担忧

路透日内瓦11月12日 - 世界卫生组织总干事陈冯富珍周四称，跨太平洋伙伴关系协定（TPP）引发对医疗保健和药物可承受能力的严重担忧。

“我在跟踪讨论和辩论，TPP存在一些令人非常担忧的地方，”她在日内瓦的一个会议上说道。

“如果这些协议为贸易打开大门，但却关上了可负担药物的大门，我们必须要问：这真的是进步吗？”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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