WHO建议孕妇不要前往寨卡疫区

世界卫生组织（WHO）周二建议孕妇不要前往出现寨卡病毒疫情的地区，理由是有潜在的新生儿缺陷风险。WHO称，性传播病例“相对常见”，寨卡疫区的健康服务机构应准备好应对小头症和其他先天性异常病例可能增多的局面。WHO称，寨卡病毒与小头症及格林-巴利综合征之间的关联尚未得到证实，但多项研究发现可能存在关联。路透