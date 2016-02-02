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路透中文国际短讯 | 2016年 2月 2日 星期二 13:38 BJT

世卫组织宣布寨卡病毒为全球紧急公共卫生事件

世界卫生组织(WHO)周一宣布寨卡病毒为全球紧急公共卫生事件，推动国际社会共同应对病毒威胁。WHO总干事陈冯富珍告诉记者，国际社会需协调行动，以改善疫情侦测、加速疫苗研制并改进病例诊断，但称不必限制旅行和贸易。WHO上周称寨卡病毒呈爆发式蔓延，可能会造成美洲多达400万人感染。路透

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