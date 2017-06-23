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市场报道 | 2017年 6月 24日 星期六 04:11 BJT

标题新闻：沃尔玛表示并未考虑竞购全食超市，截至周五，全食超市未收到任何竞购出价-消息

全食超市(Whole Foods Market)

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