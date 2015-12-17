惠而浦指控三星和LG电子在美倾销中国制造的洗衣机 诉请课征关税

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿12月16日 - 惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)周三要求对三星电子(005930.KS)与LG电子(LG Electronics)(066570.KS)在中国制造的洗衣机课征关税，因这些产品在美国是以低于成本的价格贩售。
惠而浦向美国国际贸易委员会(ITC)提出的诉愿，包含上方开口式与前开口式洗衣机，以及大型家用柜式洗衣机、洗衣桶、洗衣篮或滚筒的部分零件。
2012年，美国针对从韩国与墨西哥进口的三星和LG洗衣机课征关税，因认定其产品在美国售价过于低廉，或受到政府支持而有不公平竞争。惠而浦在提交的文件中表示，这些税金因为产地转移至中国而遭到规避。
“简而言之，就是从2013年开始，三星与LG把倾销的洗衣机制造地从韩国与墨西哥换成了中国，”惠而浦总裁Marc Bitzer在声明中表示。
惠而浦表示，决定进口关税高低的倾销差价幅度最高达109%。
LG电子美国事业(LG Electronics USA Inc)发言人John Taylor在一份声明中指出，调查将最终显示LG洗衣机在美国市场售价并没有不合理之处。
他称，“诉愿者正试图剥夺消费者在不同品牌间选择的权利，LG将会积极辩护以保护消费者选择权。”
一名三星电子发言人表示，该公司“尊重美国市场的贸易规则，相信美国商务部和ITC将认定该公司并未违规。”(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。