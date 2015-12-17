惠而浦指控三星和LG电子在美倾销中国制造的洗衣机 诉请课征关税

路透华盛顿12月16日 - 惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)周三要求对三星电子(005930.KS)与LG电子(LG Electronics)(066570.KS)在中国制造的洗衣机课征关税，因这些产品在美国是以低于成本的价格贩售。

惠而浦向美国国际贸易委员会(ITC)提出的诉愿，包含上方开口式与前开口式洗衣机，以及大型家用柜式洗衣机、洗衣桶、洗衣篮或滚筒的部分零件。

2012年，美国针对从韩国与墨西哥进口的三星和LG洗衣机课征关税，因认定其产品在美国售价过于低廉，或受到政府支持而有不公平竞争。惠而浦在提交的文件中表示，这些税金因为产地转移至中国而遭到规避。

“简而言之，就是从2013年开始，三星与LG把倾销的洗衣机制造地从韩国与墨西哥换成了中国，”惠而浦总裁Marc Bitzer在声明中表示。

惠而浦表示，决定进口关税高低的倾销差价幅度最高达109%。

LG电子美国事业(LG Electronics USA Inc)发言人John Taylor在一份声明中指出，调查将最终显示LG洗衣机在美国市场售价并没有不合理之处。

他称，“诉愿者正试图剥夺消费者在不同品牌间选择的权利，LG将会积极辩护以保护消费者选择权。”

一名三星电子发言人表示，该公司“尊重美国市场的贸易规则，相信美国商务部和ITC将认定该公司并未违规。”(完)