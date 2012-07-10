环法第九赛段威金斯完美夺冠

周一进行的环法自行车赛第九赛段个人计时赛中，威金斯以51分24秒的成绩力拔头筹，获得他在环法赛中的第一个赛段冠军。这位英国车手在赛後评价自己的表现时说这是“自己发挥最好的一次计时赛”。威金斯在总成绩排行榜中领先居次席的卫冕冠军埃文斯已达1分53秒。路透