任天堂调降Wii U、3DS及DS游戏主机销量目标

路透东京1月30日 - 日本任天堂7974.OS周三调降旗舰游戏主机Wii U、掌上型游戏主机3DS及DS的销售目标,在玩家纷纷扬弃游戏主机、而在智能手机及平板电脑上玩游戏之际,任天堂面临人气苦战.

任天堂将3月止年度的Wii U主机销售目标从原本预估的550万台调降至400万台;该公司同时调降3DS的销售预估至1,500万台,先前预估为1,750万台,而DS的销售预估则是从10月时的250万台降至230万台.(完)

(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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