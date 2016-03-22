任天堂最早今年将停产Wii U游戏机 因销量停滞不前--日经

达沃斯论坛：汇丰和瑞银拟从伦敦各转走一千岗位 应对退欧冲击
路透达沃斯1月18日 - 欧洲两家大型银行周三警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。
路透3月22日 - 日经周二报道称，日本电子游戏生产商任天堂(7974.T)最早将在今年停止生产Wii U视频游戏机，因为销量停滞不前。报道称，该游戏机的一些零部件已经停产，零件库存在今年就将用完。
任天堂的Wii U游戏机表现已落后于索尼(6758.T)的PlayStation以及微软(MSFT.O)的Xbox，同时智能手机游戏的兴起也吸引走了不少玩家。
暂时未能联系到任天堂发表评论。(完)
(编译 徐文焰；审校 孙茉莉)
路透达沃斯1月18日 - 欧洲两家大型银行周三警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。