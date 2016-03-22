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国际财经 | 2016年 3月 23日 星期三 07:51 BJT

任天堂最早今年将停产Wii U游戏机 因销量停滞不前--日经

路透3月22日 - 日经周二报道称，日本电子游戏生产商任天堂(7974.T)最早将在今年停止生产Wii U视频游戏机，因为销量停滞不前。报道称，该游戏机的一些零部件已经停产，零件库存在今年就将用完。

任天堂的Wii U游戏机表现已落后于索尼(6758.T)的PlayStation以及微软(MSFT.O)的Xbox，同时智能手机游戏的兴起也吸引走了不少玩家。

暂时未能联系到任天堂发表评论。(完)

(编译 徐文焰；审校 孙茉莉)

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