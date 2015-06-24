法总统2012年曾秘密讨论希腊退出欧元区影响--维基解密

路透巴黎6月23日 - 维基解密周二援引美国国家安全局的秘密情报称，法国总统奥朗德(Francois Hollande)早在2012年5月就曾秘密召开内阁会议，讨论希腊退出欧元区可能导致的后果。

维基解密称，奥朗德当时上任不过短短几日，对于履新后与德国总理默克尔的首次会面颇感失望，要求与德国执政联盟中的德国社会民主党(SPD)领导人会谈。

维基解密向法国Liberation日报和Mediapart网站披露上述消息。

法国一直表示希望希腊留在欧元区。不过法国虽也要求希腊实施改革和履行债务义务，但认为过度节支不是好办法。

“奥朗德强调，会议要保密，”维基解密援引美国国家安全局2012年5月22日截获的信息称，他要求内阁中“合适的部长级官员”讨论希腊退出欧元区可能对法国经济和银行业的影响。

“奥朗德似乎担心，如果有关法国政府正在认真考虑希腊退出欧元区可能性的消息泄露出去，将会令危机恶化。”

这份拦截的情报中还称，奥朗德曾抱怨称，他与默克尔一周前在柏林会面时，后者似乎已经“放弃了”希腊。

“这使奥朗德十分担心希腊和希腊人民，因为希腊人可能投票支持极端党派作为回应，”维基解密指出，并称奥朗德后来邀请德国社会民主党(SPD)主席加布利尔赴巴黎进行商谈。

加布利尔和其他SPD官员在6月13日与奥朗德在巴黎会面，并在会谈结束后称，双方围绕着欧元区实施更多促进增长政策的必要性达成广泛共识。

奥朗德办公室没有立刻就维基解密的消息置评。(完)

(编译 王丽鑫/徐文焰；审校 郑茵/李爽)

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