阿桑奇称将继续留在厄瓜多尔使馆

维基解密创始人阿桑奇(Julian Assange)称，就算瑞典终止针对他的性侵指控，他也不会离开厄瓜多尔驻伦敦使馆，因为担心落到美国的手中。阿桑奇并赞扬近期披露了美国网络监控项目的斯诺登(Edward Snowden)为英雄。路透