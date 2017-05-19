维基解密创始人阿桑奇若离开厄瓜多尔使馆将被捕-英国警方

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透伦敦5月19日 - 英国警方称，如果维基解密(WikiLeak)创始人阿桑奇(Julian Assange)离开厄瓜多尔驻英国大使馆，将仍会被捕。瑞典检方周五表示，将停止对阿桑奇涉嫌强奸的初步调查。
现年45岁的阿桑奇自2012年以来，一直藏身在厄瓜多尔驻英国大使馆。此前他弃保潜逃，以避免就有关的强奸指控而被引渡至瑞典。阿桑奇对相关指控予以否认。
“阿桑奇在2012年6月29日未到庭，之后威斯敏斯特地方法院(Westminster Magistrates' Court)签发了针对他的逮捕令，”伦敦警方在声明中称。“如果他离开该大使馆，伦敦警察厅得依法执行该逮捕令。”(完)
(编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。
路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。