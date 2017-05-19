维基解密创始人阿桑奇若离开厄瓜多尔使馆将被捕-英国警方

路透伦敦5月19日 - 英国警方称，如果维基解密(WikiLeak)创始人阿桑奇(Julian Assange)离开厄瓜多尔驻英国大使馆，将仍会被捕。瑞典检方周五表示，将停止对阿桑奇涉嫌强奸的初步调查。

现年45岁的阿桑奇自2012年以来，一直藏身在厄瓜多尔驻英国大使馆。此前他弃保潜逃，以避免就有关的强奸指控而被引渡至瑞典。阿桑奇对相关指控予以否认。

“阿桑奇在2012年6月29日未到庭，之后威斯敏斯特地方法院(Westminster Magistrates' Court)签发了针对他的逮捕令，”伦敦警方在声明中称。“如果他离开该大使馆，伦敦警察厅得依法执行该逮捕令。”(完)