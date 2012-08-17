英国威胁要强行进入厄瓜多尔使馆带走阿桑奇

英国周三威胁称，如果厄瓜多尔政府拒绝交出寻求庇护的维基解密创始人阿桑奇，英国将强行进入厄瓜多尔驻伦敦大使馆。厄瓜多尔政府称，这种行径将被视为“敌对和不可容忍的行为”，是对其主权的侵犯。阿桑奇已在该使馆躲避两个月。