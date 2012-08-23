厄瓜多尔总统指责英国无权说教他国

路透基多8月22日电（记者 Eduardo Garcia）---厄瓜多尔总统科雷亚（Rafael Correa）周三称，英国十几年前不让引渡智利前独裁统治者皮诺切特（Augusto Pinochet），意味着其无权就维基解密创始人阿桑奇的命运对他国进行说教。

科雷亚向阿桑奇提供了庇护，後者已在厄瓜多尔驻英国使馆藏身两月有余，以避免因强奸及性侵犯指控而被引渡到瑞典。

科雷亚表示认同阿桑奇的顾虑，即他若被引渡至瑞典，可能会被送往美国，届时则会因维基解密公布了许多美国密电而遭到指控。

英国表示，该国决定履行法律义务，将阿桑奇引渡至瑞典。但科雷亚称，英国早在过去确定了自己的规则，特别是通过不引渡皮诺切特一事。皮诺切特当时面临多项践踏人权的指控。

“在皮诺切特独裁统治期间，几十名欧洲人和数以千计的拉美人惨遭杀害，数以万计的人受到迫害，但皮诺切特都没有被以人权理由引渡，”他在基多对记者说。

1998年，英国警方从伦敦一家医院逮捕了皮诺切特，英国政府在2000年以後者身体状况不适合接受审判为由将其释放回国。但在此之前，西班牙曾以迫害和谋杀指控要求引渡皮诺切特。

“如果以人权原因都不能引渡皮诺切特，那麽很明显他们也能够做出不引渡阿桑奇的决定，”科雷亚说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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