厄瓜多尔总统指责英国无权说教他国

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透基多8月22日电（记者 Eduardo Garcia）---厄瓜多尔总统科雷亚（Rafael Correa）周三称，英国十几年前不让引渡智利前独裁统治者皮诺切特（Augusto Pinochet），意味着其无权就维基解密创始人阿桑奇的命运对他国进行说教。
科雷亚向阿桑奇提供了庇护，後者已在厄瓜多尔驻英国使馆藏身两月有余，以避免因强奸及性侵犯指控而被引渡到瑞典。
科雷亚表示认同阿桑奇的顾虑，即他若被引渡至瑞典，可能会被送往美国，届时则会因维基解密公布了许多美国密电而遭到指控。
英国表示，该国决定履行法律义务，将阿桑奇引渡至瑞典。但科雷亚称，英国早在过去确定了自己的规则，特别是通过不引渡皮诺切特一事。皮诺切特当时面临多项践踏人权的指控。
“在皮诺切特独裁统治期间，几十名欧洲人和数以千计的拉美人惨遭杀害，数以万计的人受到迫害，但皮诺切特都没有被以人权理由引渡，”他在基多对记者说。
1998年，英国警方从伦敦一家医院逮捕了皮诺切特，英国政府在2000年以後者身体状况不适合接受审判为由将其释放回国。但在此之前，西班牙曾以迫害和谋杀指控要求引渡皮诺切特。
“如果以人权原因都不能引渡皮诺切特，那麽很明显他们也能够做出不引渡阿桑奇的决定，”科雷亚说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。