英国威胁要强行进入厄瓜多尔使馆带走阿桑奇

法国总统候选人菲永仍受空饷丑闻调查拖累 勒庞的民调支持率上升
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
路透基多/伦敦8月15日电(记者 Eduardo Garcia/Alessandra Prentice)---英国周三威胁称，如果厄瓜多尔政府拒绝交出寻求庇护的维基解密创始人阿桑奇，英国将强行进入厄瓜多尔驻伦敦大使馆。阿桑奇已在该使馆躲避两个月。
厄瓜多尔政府称，这种行径将被视为“敌对和不可容忍的行为”，是对其主权的侵犯。
英国外交部的一名发言人称：“根据英国法律，在正式进入厄瓜多尔大使馆前，我们会提前一周通知他们，届时大使馆将不再享有外交庇护。”
“但我们还没最後决定，所以我们不会冒然采取行动。我们想要强调，希望找到外交上共同认可的解决方式。”
厄瓜多尔政府对这一威胁深感不满，称将在周四早晨7点宣布针对阿桑奇庇护请求的决定。
在结束与总统拉斐尔·科雷亚(Rafael Correa)的会谈後，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在一份声明中表示：“我们要澄清的一点是，我们不是英国的殖民地。殖民时代已经过去。”
“英国政府在官方声明中宣布的行动，如果真的发生，将会被厄瓜多尔视为一种不友好、敌对和不可容忍的行为，也是对我国主权的侵犯，迫使我们不得不以一种最有力的外交方式作出回应。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”
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