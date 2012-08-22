厄总统称愿就阿桑奇问题与英国对话

美日韩三国磋商限制朝鲜为武器计划筹集资金
路透华盛顿2月27日 - 美国、韩国和日本发表联合声明称，三国高级官员周一在华盛顿就进一步限制朝鲜为其武器计划筹集资金进行了磋商。
路透基多8月21日电---厄瓜多尔总统科雷亚（Rafael Correa）周二称，若英国收回关於冲击厄瓜多尔使馆的威胁，厄瓜多尔愿意就维基解密创始人阿桑奇的命运进行谈判。阿桑奇目前在厄瓜多尔驻英国使馆内避难。
科雷亚之前宣布向阿桑奇提供庇护，并要求英国允许阿桑奇离开使馆、飞往厄瓜多尔。科雷亚表示欢迎阿桑奇“无限期”留在厄瓜多尔，但同时表示愿就此问题进行磋商。
他告诉记者：“虽然（英国的）言辞粗暴无礼、让人无法接受，我们还是愿意对话。”
“英国威胁要侵犯我国使馆、抓捕阿桑奇先生，我们并不期望（英国）道歉，但当然希望英国修复这样的严重错误。”
科雷亚表示认同阿桑奇的顾虑，即他若被引渡至瑞典，可能被送往美国，在美国被指控。维基解密泄露了许多美国军方秘密文件和外交密电。
科雷亚将此事描述为小国与美英“帝国主义”国家的斗争。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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