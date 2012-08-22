厄总统称愿就阿桑奇问题与英国对话

路透基多8月21日电---厄瓜多尔总统科雷亚（Rafael Correa）周二称，若英国收回关於冲击厄瓜多尔使馆的威胁，厄瓜多尔愿意就维基解密创始人阿桑奇的命运进行谈判。阿桑奇目前在厄瓜多尔驻英国使馆内避难。

科雷亚之前宣布向阿桑奇提供庇护，并要求英国允许阿桑奇离开使馆、飞往厄瓜多尔。科雷亚表示欢迎阿桑奇“无限期”留在厄瓜多尔，但同时表示愿就此问题进行磋商。

他告诉记者：“虽然（英国的）言辞粗暴无礼、让人无法接受，我们还是愿意对话。”

“英国威胁要侵犯我国使馆、抓捕阿桑奇先生，我们并不期望（英国）道歉，但当然希望英国修复这样的严重错误。”

科雷亚表示认同阿桑奇的顾虑，即他若被引渡至瑞典，可能被送往美国，在美国被指控。维基解密泄露了许多美国军方秘密文件和外交密电。

科雷亚将此事描述为小国与美英“帝国主义”国家的斗争。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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