阿桑奇的使馆生活：行动受限但有网络自由

路透伦敦8月21日电(记者 Karolin Schaps/Estelle Shirbon)---藏身于厄瓜多尔大使馆的阿桑奇只有一间蜗居，以外卖为食，靠跑步机消耗多余能量，但他拥有一件最值得珍惜的东西：一台连接互联网的电脑。

为避免被引渡至瑞典，阿桑其九周前开始在厄瓜多尔驻英国大使馆躲避。在瑞典他将面临强奸指控，但因担心牢狱之灾，阿桑奇现在的生活反而像个囚徒。

他的朋友兼支持者史密斯(Vaughan Smith)表示，阿桑奇精神状态良好，并可以通过上网享有虚拟空间的自由。

史密斯在探访厄瓜多尔大使馆後对路透表示：“他看起来精神不错，理解阿桑奇的关键在於，如果他有台电脑，他就很高兴。”

“最让他担心的是无法正常工作的可能性，这也是他呆在大使馆而不太想进牢房的原因。”

自6月19日阿桑奇悄悄进入厄瓜多尔大使馆以来，周日也是外界首次再次见到阿桑奇。厄瓜多尔上周同意了阿桑奇的庇护申请，但如果他试图离开，英国依然打算将其抓捕。

史密斯说，阿桑奇的日常起居都是在一间单人房间内，这个房间似乎以前是某人的办公室。阿桑奇开始只有一个充气床，现在已换成一张真正的床了。

“房间很小，有个窗户，但不太通风。我没看到任何厨房用具，但我知道他可以用微波炉。他可以冲澡，一个支持者给了他一台跑步机。”

他拒绝回答从房间窗户望出去能看到什麽，因为他不想让外界知道阿桑奇的具体位置。自阿桑奇入住後，所有从街上能看到的大使馆窗户都拉上了帘幕。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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