阿桑奇的使馆生活：行动受限但有网络自由

美日韩三国磋商限制朝鲜为武器计划筹集资金
路透华盛顿2月27日 - 美国、韩国和日本发表联合声明称，三国高级官员周一在华盛顿就进一步限制朝鲜为其武器计划筹集资金进行了磋商。
路透伦敦8月21日电(记者 Karolin Schaps/Estelle Shirbon)---藏身于厄瓜多尔大使馆的阿桑奇只有一间蜗居，以外卖为食，靠跑步机消耗多余能量，但他拥有一件最值得珍惜的东西：一台连接互联网的电脑。
为避免被引渡至瑞典，阿桑其九周前开始在厄瓜多尔驻英国大使馆躲避。在瑞典他将面临强奸指控，但因担心牢狱之灾，阿桑奇现在的生活反而像个囚徒。
他的朋友兼支持者史密斯(Vaughan Smith)表示，阿桑奇精神状态良好，并可以通过上网享有虚拟空间的自由。
史密斯在探访厄瓜多尔大使馆後对路透表示：“他看起来精神不错，理解阿桑奇的关键在於，如果他有台电脑，他就很高兴。”
“最让他担心的是无法正常工作的可能性，这也是他呆在大使馆而不太想进牢房的原因。”
自6月19日阿桑奇悄悄进入厄瓜多尔大使馆以来，周日也是外界首次再次见到阿桑奇。厄瓜多尔上周同意了阿桑奇的庇护申请，但如果他试图离开，英国依然打算将其抓捕。
史密斯说，阿桑奇的日常起居都是在一间单人房间内，这个房间似乎以前是某人的办公室。阿桑奇开始只有一个充气床，现在已换成一张真正的床了。
“房间很小，有个窗户，但不太通风。我没看到任何厨房用具，但我知道他可以用微波炉。他可以冲澡，一个支持者给了他一台跑步机。”
他拒绝回答从房间窗户望出去能看到什麽，因为他不想让外界知道阿桑奇的具体位置。自阿桑奇入住後，所有从街上能看到的大使馆窗户都拉上了帘幕。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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