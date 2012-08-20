阿桑奇公开演讲 呼吁美国停止对维基解密政治迫害

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透伦敦8月19日电---维基解密创始人阿桑奇周日在厄瓜多尔驻英国大使馆演讲，呼吁美国总统奥巴马停止对维基解密的“政治迫害”。
阿桑奇目前于厄瓜多尔驻英国使馆寻求避难。英国警方希望将其引渡至瑞典，就强奸指控接受讯问。
阿桑奇称，美国在向维基解密这样的话语平台发动战争。
阿桑奇表示，他与俄罗斯乐队Pussy Riot以及《纽约时报》一样，都应受到保护。他称，美国可能将世界拖入一个新闻业者噤声的危险境地。阿桑奇未提及自己面临的强奸指控。
他说：“与维基解密面临威胁一样，言论自由与社会健康也面临威胁。”
“我呼吁奥巴马总统做正确的事情：美国必须停止对维基解密的政治迫害。”在结束了长约10分钟的演讲後，阿桑奇向人群双手竖起大拇指。
厄瓜多尔总统科雷亚上周同意向阿桑奇提供政治避难，这加深了与英国和瑞典间的外交僵局。
阿桑奇於今年6月进入厄瓜多尔使馆寻求庇护，以免被引渡至瑞典。41岁的阿桑奇在瑞典面临强奸与性侵指控。
阿桑奇担心若引渡至瑞典，最终会被交给美国，面临迫害及长期监禁。但美国称并未卷入此事。（完）
编译：辛毅 发稿：朱淑珍
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