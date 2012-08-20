阿桑奇公开演讲 呼吁美国停止对维基解密政治迫害

路透伦敦8月19日电---维基解密创始人阿桑奇周日在厄瓜多尔驻英国大使馆演讲，呼吁美国总统奥巴马停止对维基解密的“政治迫害”。

阿桑奇目前于厄瓜多尔驻英国使馆寻求避难。英国警方希望将其引渡至瑞典，就强奸指控接受讯问。

阿桑奇称，美国在向维基解密这样的话语平台发动战争。

阿桑奇表示，他与俄罗斯乐队Pussy Riot以及《纽约时报》一样，都应受到保护。他称，美国可能将世界拖入一个新闻业者噤声的危险境地。阿桑奇未提及自己面临的强奸指控。

他说：“与维基解密面临威胁一样，言论自由与社会健康也面临威胁。”

“我呼吁奥巴马总统做正确的事情：美国必须停止对维基解密的政治迫害。”在结束了长约10分钟的演讲後，阿桑奇向人群双手竖起大拇指。

厄瓜多尔总统科雷亚上周同意向阿桑奇提供政治避难，这加深了与英国和瑞典间的外交僵局。

阿桑奇於今年6月进入厄瓜多尔使馆寻求庇护，以免被引渡至瑞典。41岁的阿桑奇在瑞典面临强奸与性侵指控。

阿桑奇担心若引渡至瑞典，最终会被交给美国，面临迫害及长期监禁。但美国称并未卷入此事。（完）

编译：辛毅 发稿：朱淑珍

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