黑客瞄准英国政府网站 为阿桑奇鸣不平

美日韩三国磋商限制朝鲜为武器计划筹集资金
路透华盛顿2月27日 - 美国、韩国和日本发表联合声明称，三国高级官员周一在华盛顿就进一步限制朝鲜为其武器计划筹集资金进行了磋商。
路透伦敦8月21日电---英国政府周二表示，黑客在过去24小时里瞄准了英国政府部门网站。黑客组织Anonymous表示，为抗议英国政府对维基解密创始人阿桑奇的处理，他们对政府网站发起了攻击。
英国首相官邸和内政部表示，黑客试图干扰政府网站的举动没能奏效或只是引起了一点小问题，但司法部称他们的网站受到了影响。
阿桑奇为逃避被引渡到瑞典，依然藏身在厄瓜多尔驻英国大使馆。英国政府暗示，为了进入使馆逮捕阿桑奇，可能取消厄瓜多尔大使馆的外交地位。这遭到阿桑奇本人和厄瓜多尔的抨击。
司法部一名女发言人称：“这是一个公共信息网站，内容不含敏感数据。为保证网站正常运行采取了一定措施，某些访问者或许因此无法间歇性地访问该网站。”
英国首相官邸对此次事件未予特别关注。
首相官邸一位女发言人称：“或许是有这种企图，但就我们所知，他们并未成功。”
所有政府网站周二似乎都处於正常运行中。Anonymous暗示自己是袭击这些政府网站的幕後指使。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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