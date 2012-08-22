黑客瞄准英国政府网站 为阿桑奇鸣不平

路透伦敦8月21日电---英国政府周二表示，黑客在过去24小时里瞄准了英国政府部门网站。黑客组织Anonymous表示，为抗议英国政府对维基解密创始人阿桑奇的处理，他们对政府网站发起了攻击。

英国首相官邸和内政部表示，黑客试图干扰政府网站的举动没能奏效或只是引起了一点小问题，但司法部称他们的网站受到了影响。

阿桑奇为逃避被引渡到瑞典，依然藏身在厄瓜多尔驻英国大使馆。英国政府暗示，为了进入使馆逮捕阿桑奇，可能取消厄瓜多尔大使馆的外交地位。这遭到阿桑奇本人和厄瓜多尔的抨击。

司法部一名女发言人称：“这是一个公共信息网站，内容不含敏感数据。为保证网站正常运行采取了一定措施，某些访问者或许因此无法间歇性地访问该网站。”

英国首相官邸对此次事件未予特别关注。

首相官邸一位女发言人称：“或许是有这种企图，但就我们所知，他们并未成功。”

所有政府网站周二似乎都处於正常运行中。Anonymous暗示自己是袭击这些政府网站的幕後指使。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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