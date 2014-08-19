维基解密创始人阿桑奇“计划”离开厄瓜多尔驻英使馆

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透伦敦8月18日 - 维基解密创始人阿桑奇(Julian Assange)为免遭瑞典引渡已在厄瓜多尔驻英使馆滞留两年有余，周一他称计划“很快”离开使馆大楼，但其发言人表示只有在英国政府允许下他才可离开。阿桑奇自2012年6月起一直躲藏于厄瓜多尔使馆中。
英国政府多次重申不会让步，必须遵循法律，阿桑奇应被引渡到瑞典接受性侵和强奸指控，而阿桑奇对上述指控则矢口否认。因违犯英国的保释条例，阿桑奇一旦离开使馆就会被逮捕。
阿桑奇简要说明了他离开使馆的可能性。但其发言人稍后告诉记者，只有英国政府“取消外部包围”阿桑奇才能离开。发言人称，阿桑奇无意向警方自首。
43岁的澳大利亚人阿桑奇称，担心如果英国将他引渡到瑞典，就可能再被引渡到美国。在美国，他将因美国史上最大的信息泄密案受审。
阿桑奇在使馆告诉记者：“我将很快离开使馆......不过原因并非默多克媒体报导的那样。”他拒绝做更多解释。
默多克21世纪福克斯公司(FOXA.O)旗下的英国天空新闻台之前报导称，阿桑奇因健康恶化考虑离开厄瓜多尔驻英使馆。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)