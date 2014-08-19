维基解密创始人阿桑奇“计划”离开厄瓜多尔驻英使馆

路透伦敦8月18日 - 维基解密创始人阿桑奇(Julian Assange)为免遭瑞典引渡已在厄瓜多尔驻英使馆滞留两年有余，周一他称计划“很快”离开使馆大楼，但其发言人表示只有在英国政府允许下他才可离开。阿桑奇自2012年6月起一直躲藏于厄瓜多尔使馆中。

英国政府多次重申不会让步，必须遵循法律，阿桑奇应被引渡到瑞典接受性侵和强奸指控，而阿桑奇对上述指控则矢口否认。因违犯英国的保释条例，阿桑奇一旦离开使馆就会被逮捕。

阿桑奇简要说明了他离开使馆的可能性。但其发言人稍后告诉记者，只有英国政府“取消外部包围”阿桑奇才能离开。发言人称，阿桑奇无意向警方自首。

43岁的澳大利亚人阿桑奇称，担心如果英国将他引渡到瑞典，就可能再被引渡到美国。在美国，他将因美国史上最大的信息泄密案受审。

阿桑奇在使馆告诉记者：“我将很快离开使馆......不过原因并非默多克媒体报导的那样。”他拒绝做更多解释。

默多克21世纪福克斯公司(FOXA.O)旗下的英国天空新闻台之前报导称，阿桑奇因健康恶化考虑离开厄瓜多尔驻英使馆。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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