阿桑奇称美国放弃调查后他才会考虑离开厄瓜多尔使馆

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透伦敦10月25日电---维基解密创始人阿桑奇周四称，美国须先放弃对维基解密网站的“邪恶”调查，他才会考虑离开厄瓜多尔驻伦敦使馆。
阿桑奇自6月以来藏身厄瓜多尔使馆，以避免被引渡到瑞典接受强奸和性侵指控。英国表示，他们有责任将阿桑奇送到瑞典，并将阻止他前往为他提供庇护的厄瓜多尔。
他的律师和厄瓜多尔政府担心，阿桑奇到瑞典後可能会被引渡到美国，继而会因维基解密公布数千份美国外交密电而遭到指控。
阿桑奇在厄瓜多尔驻英国使馆接受了CNN采访。在被问及不可能永远藏身此处时，他说道：“我觉得美国政府需放弃调查……那是邪恶的调查，不仅违反了美国宪法第一修正案，还不符合美国政府称其拥护的所有原则，并且与美国开国者主张的以及大多数民众信仰的原则完全背道而驰。”
厄瓜多尔希望英国出具书面保证，确保阿桑奇到瑞典後不会被引渡到第三国。阿桑奇则担心他在美国会受到非人道待遇。
“有人试图在没指控、没证据、仅为所谓质询的目的引渡我，而美国联邦调查局（FBI）也参与此案，”他说道。
在采访中，阿桑奇将他的使馆生活比喻成“生活在空间站”。“这里没有自然光，不能外出买东西，什麽都得自己做，”他说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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