美国目前并未对阿桑奇提起刑事指控

路透华盛顿8月22日电(记者 Mark Hosenball)---尽管维基解密创始人阿桑奇声称美国政府谋划引渡并处决他，但美国和欧洲政府消息人士称，美国并未对阿桑奇提起刑事犯罪指控，也无意引渡他。

不过这些消息人士也表示，美国政府官员依然对起诉阿桑奇意见不一，而美国对他提起刑事指控的可能性很可能在减少，而非增加。

奥巴马政府曾表示，阿桑奇的命运掌握在英国、瑞典和厄瓜多尔手中。

今年早些时候，英国当局获得了一份授权他们引渡阿桑奇至瑞典接受性骚扰质询的法庭命令。

阿桑奇在原定被引渡日期前几天进入厄瓜多尔驻英国大使馆避难，厄瓜多尔上周同意对其提供永久庇护。英国当局表示，如果阿桑奇离开大使馆，英国将立刻予以逮捕。

美国国务院发言人纽兰(Victoria Nuland)周一表示，阿桑奇对美国胡乱指控，他与英国政府的问题与他是否打算在瑞典接受不涉及维基解密的审判有关。

“所以他显然在试图分散对实质问题的注意力。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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