维基解密创始人阿桑奇称将公布希拉里克林顿竞选重大资讯

路透华盛顿8月24日 - 维基解密(WikiLeak)创始人暨总编辑阿桑奇(Julian Assange)周三表示，该组织计划在11月8日大选前，公布与民主党总统候选人希拉里克林顿竞选有关的“重大”资讯。

当被问及该资讯是否可能成为选情变化的关键时，阿桑奇在接受福斯新闻频道(Fox News)卫星连线采访时表示，“我认为意义重大。你知道的，这取决于资讯在公众及媒体间的传播情况。”

“我不打算事先透露，但这批资料包含了多种文件，来自于与竞选宣传有关的不同类型机构，有些角度让人相当意外，有些又十分有趣，还有些甚至富有娱乐效果，”阿桑奇在被问及下批公布资讯内容与7月披露的讯息相较时这样表示。(完)