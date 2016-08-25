维基解密创始人阿桑奇称将公布希拉里克林顿竞选重大资讯

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透华盛顿8月24日 - 维基解密(WikiLeak)创始人暨总编辑阿桑奇(Julian Assange)周三表示，该组织计划在11月8日大选前，公布与民主党总统候选人希拉里克林顿竞选有关的“重大”资讯。
当被问及该资讯是否可能成为选情变化的关键时，阿桑奇在接受福斯新闻频道(Fox News)卫星连线采访时表示，“我认为意义重大。你知道的，这取决于资讯在公众及媒体间的传播情况。”
“我不打算事先透露，但这批资料包含了多种文件，来自于与竞选宣传有关的不同类型机构，有些角度让人相当意外，有些又十分有趣，还有些甚至富有娱乐效果，”阿桑奇在被问及下批公布资讯内容与7月披露的讯息相较时这样表示。(完)
(编译 张明钧; 审校 郑茵)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。