维基解密公布大量美国安全智库邮件

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透伦敦2月27日电---维基解密周一开始将美国全球安全智库Stratfor的超过500万封电子邮件公之于众，这些邮件明显是黑客获得的。
维基解密并未说明如何获得如此大量的Stratfor内部和外部邮件。
与Anonymous组织相关的黑客曾於2012年初表示，已经获得Stratfor公司约100名雇员的邮件，并会将这些邮件公之于众，让公众了解Stratfor的运作。
Stratfor的公司介绍是：以情报方式收集资料，为客户提供地缘政治分析。
维基解密创办人阿桑奇（Julian Assange）对路透说：“Stratfor是个民间情报公司，通过美国政府的线人、声誉可疑的外国情报机构和记者获得消息。”
“令人非常担忧的是，监视目标是为正义而战的行动团体。”
Stratfor发言人没有做出回应。
Stratfor首席执行官兼创始人George Friedman在1月11日曾警告电子邮件被窃一事，称黑客很难发现什麽重要信息。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
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